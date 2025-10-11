Новости общества

В Казани на подготовку территории строительства коммунальных сетей на Кировской дамбе выделили 600 млн рублей

18:51, 11.10.2025

Работы должны быть завершены к 31 мая 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на подготовку территории строительства с наружными подводящими инженерными сетями в районе Кировской дамбы выделили 600 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

В комплекс работ по переносу наружных сетей водоснабжения вошли:

  • наружные сети водоснабжения;
  • наружные сети водоотведения;
  • локальные очистные сооружения;
  • блочно-модульная котельная установка;
  • наружные сети газоснабжения;
  • планировка территории.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Работы должны быть завершены к 31 мая следующего года.

Напомним, на набережной Казанки, у Кировской дамбы, появится новый акватермальный комплекс с бассейном под открытым небом.

Галия Гарифуллина

