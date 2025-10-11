В Казани на подготовку территории строительства коммунальных сетей на Кировской дамбе выделили 600 млн рублей
Работы должны быть завершены к 31 мая 2026 года
В Казани на подготовку территории строительства с наружными подводящими инженерными сетями в районе Кировской дамбы выделили 600 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.
В комплекс работ по переносу наружных сетей водоснабжения вошли:
- наружные сети водоснабжения;
- наружные сети водоотведения;
- локальные очистные сооружения;
- блочно-модульная котельная установка;
- наружные сети газоснабжения;
- планировка территории.
Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Работы должны быть завершены к 31 мая следующего года.
Напомним, на набережной Казанки, у Кировской дамбы, появится новый акватермальный комплекс с бассейном под открытым небом.
