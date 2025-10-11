В Казани на подготовку территории строительства коммунальных сетей на Кировской дамбе выделили 600 млн рублей

Работы должны быть завершены к 31 мая 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на подготовку территории строительства с наружными подводящими инженерными сетями в районе Кировской дамбы выделили 600 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

В комплекс работ по переносу наружных сетей водоснабжения вошли:

наружные сети водоснабжения;

наружные сети водоотведения;

локальные очистные сооружения;

блочно-модульная котельная установка;

наружные сети газоснабжения;

планировка территории.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Работы должны быть завершены к 31 мая следующего года.

Напомним, на набережной Казанки, у Кировской дамбы, появится новый акватермальный комплекс с бассейном под открытым небом.



Галия Гарифуллина