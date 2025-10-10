Путин заявил о появлении нового оружия у России
Его испытания идут успешно
Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в Душанбе заявил о том, что у страны появилось новое оружие. По словам российского главы, о нем в ближайшее время могут сообщить.
— Думаю, у нас будет в ближайшее время возможность сообщить о новом оружии, его испытания идут успешно, — рассказал журналистам Владимир Путин.
