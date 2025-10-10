В Татарстане проверили более 600 тыс. тонн сельхозпродукции на ГМО
Новые модифицированные виды не были обнаружены
С июля по октябрь специалисты проверили более тысячи образцов сельхозпродукции в Татарстане, сообщает Минсельхоз республики. Объем проверок вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За этот период в лаборатории проанализировали зерновые культуры общей массой более 617 тыс. тонн на наличие ГМО. Исследования проводились с помощью современного метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией.
— При исследовании продукции нового урожая незарегистрированные в России генно-инженерно-модифицированные организмы не обнаружены, — сообщила замзаведующего испытательной лаборатории Филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане Юлия Шафикова.
Напомним, что в Татарстане подтвердили качество более 26 тыс. тонн экспортной пшеницы.
