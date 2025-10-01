В Татарстане подтвердили качество более 26 тыс. тонн экспортной пшеницы

Зерно направлялось на экспорт в Ирак, Египет, Израиль, Турцию, Бангладеш и Катар

Фото: Реальное время

С начала 2025 года специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане проверили качество 26,2 тыс. тонн продовольственной пшеницы, отправленной через Свияжский мультимодальный логистический центр. При этом около 65% объема составило зерно нового урожая. Об этом сообщает Россельхознадзор.

С момента открытия центра в августе прошлого года специалисты подтвердили качество и безопасность свыше 100 тыс. тонн ячменя и пшеницы. Зерно направлялось как на экспорт в Ирак, Египет, Израиль, Турцию, Бангладеш и Катар, так и на внутренние перевозки в порты Новороссийска и Кавказа для последующей отправки за рубеж.

Эксперты провели всестороннюю проверку партий зерна, включая анализ качества и безопасности, проверку на наличие карантинных вредителей и соответствие требованиям стран-импортеров. Также было выполнено необходимое обеззараживание продукции.

По итогам испытаний зерно получило все необходимые сертификаты: качества и безопасности, здоровья, радиологического контроля и отсутствия ГМО. Продукция полностью соответствовала установленным нормам.

Ранее в Татарстане выявили превышение пестицидов в партиях пшеницы и ячменя нового урожая. Они поступили из Алексеевского района.

Наталья Жирнова