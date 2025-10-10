Стало известно, с какой скоростью ездит общественный транспорт Казани

Эксперты выяснили, что в среднем общественный наземный транспорт движется со скоростью 20— 26 км/час

Фото: Реальное время

Исследование показало, что наземный общественный транспорт в крупнейших городах России движется со средней скоростью 20—26 километров в час. Данный показатель учитывает время остановок и дорожную обстановку. Такие данные стали известны из исследования 2ГИС и журнала «Мобилити», которое имеется у «Реального времени».

Эксперты журнала «Мобилити» провели анализ на основе данных сервиса 2ГИС за первую половину 2025 года.

Наибольшую скорость демонстрирует общественный транспорт Москвы — 33 километра в час. Казань оказалась в средней группе городов со скоростью 25—26 километров в час. В группе также находятся Волгоград, Санкт-Петербург, Уфа, Пермь и Самара.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наиболее низкие показатели зафиксированы в девяти «миллионниках», в их числе Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург, где средняя скорость движения транспорта составляет 20—24 километра в час.

Наталья Жирнова