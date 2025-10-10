В Татарстане при поддержке Совкомбанка открыт завод по производству литий-ионных аккумуляторов «Батареон»

Совкомбанк выступил финансовым партнером проекта, предоставив кредитный лимит в размере 671,5 млн рублей

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

На площадке ОЭЗ «Иннополис» состоялось торжественное открытие завода компании «Батареон» по производству литий-ионных аккумуляторных батарей. Совкомбанк выступил финансовым партнером проекта, предоставив кредитный лимит в размере 671,5 млн рублей сроком на 62 месяца. В церемонии открытия завода принял участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Новое производство ориентировано на выпуск критически важной продукции для российской промышленности: литий-ионных аккумуляторов, аккумуляторных ячеек, зарядных устройств и BMS-плат (электронных контроллеров). Продукция завода будет применяться в трех десятках отраслей — от робототехники и беспилотных летательных аппаратов до телекоммуникаций, промышленной автоматизации и энергетики.

Проектная мощность предприятия составляет 700 тысяч единиц продукции в год, выход на которую планируется в 2026 году. Локализация производства источников питания укрепит технологический суверенитет страны, обеспечит устойчивость поставок и снизит зависимость от импорта.

Ильшат Миннемуллин, управляющий регионального центра «Казань» Совкомбанка, прокомментировал:

— Для нас большая честь быть частью этого знакового события. Этот завод не просто производство. Это первый в регионе высокотехнологичный хаб по созданию литиевых аккумуляторов, импортозамещение в его самой передовой форме. Совкомбанк, как один из крупнейших банков страны, видит свою миссию в том, чтобы быть катализатором реальных изменений. Поддержка таких проектов, как «Батареон», — инвестиция в технологический суверенитет России. Мы гордимся, что стали финансовым партнером в этом важном деле и остаемся надежным партнером для компании на следующих этапах развития.

