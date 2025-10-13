Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +11 градусов

07:00, 13.10.2025

Будет облачно с прояснениями

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный, южный 6—11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Утром ожидается порядка +7 градусов. Днем в Татарстане температура составит от +6 до +11 градусов.

Галия Гарифуллина

