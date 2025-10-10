В Татарстане за 8 месяцев турпоток возрос на 18%

К концу года ожидается увидеть отметку в 4,5 млн туристов

Фото: Мария Зверева

В Татарстане за 8 месяцев турпоток возрос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на форуме туроператоров России сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

По итогам 2025 года Татарстан планирует приблизиться к цифре в 4,5 млн туристов, уточнил Иванов. Для сравнения, в 2024 году республику посетили 4,3 млн гостей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В общей структуре турпотока большинство гостей — около 85% — приезжают в республику по индивидуальному бронированию. Лишь 15% посещают регион группами.

Также на полях форума замминистра Минэкономики России Дмитрий Вахруков заявил, что министерство уделяет Татарстану меньше внимания, поскольку в республике уже достаточно хорошо развита туристическая сфера.

Елизавета Пуншева