Вахруков: мы уделяем Татарстану меньше внимания, чем остальным регионам

В Минэкономразвития России рассказали, что в республике уже достаточно хорошо развит туризм

Фото: Мария Зверева

Федеральная туристическая сфера уделяет Татарстану меньше внимания, чем остальным регионам. Об этом на полях Форума туроператоров России заявил замминистра экономического развития страны Дмитрий Вахруков.

— О Татарстане можно говорить бесконечно — это никогда не будет преувеличением. Может быть, мы сегодня уделяем республике меньше внимания, но это потому, что здесь к команде нет никаких вопросов. Туризм уже развился, люди поехали. Мы видим это по двузначному в этом году приросту турпоездок, — объяснил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также добавил, что в Татарстане налажены все механизмы — обычно же реагируют на те места, где есть какие-то проблемы.

К слову, по словам председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, за 8 месяцев этого года количество туристов в республике увеличилось на 18%.

Елизавета Пуншева