В Татарстане изъято более 17 тонн некачественной и опасной пищевой продукции
Доля импортируемой продукции в общем объеме изъятой продукции составила 1,6%
Управлением Роспотребнадзора по Татарстану из обращения было изъято 1,2 тыс. партии некачественной и опасной пищевой продукции общим объемом 17,9 тыс. кг.
Наибольшую долю в структуре изъятой продукции составили:
- плодовоовощная продукция — 5 906 кг (33% от общего объема);
- молоко и молочные продукты — 2 964 кг (16,5%);
- птица, яйца и продукты их переработки — 1 833 кг (10,2%);
- мукомольно-крупяные продукты — 1 428 кг (8%);
- мясо и мясные продукты — 1031 кг (5,8%);
- кондитерские изделия — 878 кг (4,9%);
- рыба и нерыбные объекты промысла — 610 кг (3,4%).
Доля импортируемой продукции в общем объеме изъятых товаров составила 1,6%.
Основными причинами изъятия пищевой продукции из оборота стали: несоблюдение сроков годности и условий хранения, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность, а также несоответствие требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности.
По результатам контрольных мероприятий составлено 1 114 протоколов, вынесено 237 предупреждений, наложено 536 штрафов на общую сумму 7 904 тыс. руб., приостановлена деятельность 57 пищевых объектов.
7 октября Нижнекамская городская прокуратура проверила деятельность кафе «Султан», в результате чего были выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».