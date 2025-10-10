Россия отменила миграционные ограничения для казахстанских водителей

9 октября власти Казахстана объявили о намерении поднять вопрос о скоплении грузового транспорта на пунктах пропуска при въезде в Россию

Фото: Динар Фатыхов

Россия отменила миграционное ограничение, согласно которому водители из Казахстана, осуществляющие международные грузовые и пассажирские перевозки, могли находиться на территории РФ без регистрации не более 90 дней в году. Об этом сообщил депутат Мажилиса парламента Казахстана Болатбек Алиев.

— Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки, — написал Алиев на своей странице в Facebook*.

— Это значит, что казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы «90 дней пребывания, — пояснил депутат.

Решение было принято после того, как 9 октября власти Казахстана объявили о намерении поднять вопрос о скоплении грузового транспорта на пунктах пропуска при въезде в Россию на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Причиной стали заторы на границе и жалобы водителей, связанные с действием новых норм миграционного законодательства РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее казахстанская сторона сообщала, что с 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, ограничивающий пребывание иностранных граждан на территории РФ без регистрации до 90 дней в течение календарного года, вне зависимости от количества въездов и выездов. Прежде этот срок составлял 180 дней в течение года. В правительстве Казахстана поясняли, что новые ограничения распространяются и на водителей, выполняющих международные перевозки. При этом пребывание на территории России и Белоруссии учитывается суммарно, что дополнительно сокращало допустимый срок пребывания казахстанских водителей.

Для сравнения, в Казахстане действует аналогичное требование о 90 днях пребывания без регистрации в течение полугода, однако оно не распространяется на водителей, выполняющих международные грузовые и автобусные рейсы.

Рената Валеева