Срок оплаты услуг ЖКХ в России перенесут на 15-е число каждого месяца

Россияне получают зарплату в период с 10-го по 15-е число, что часто приводит к образованию пеней за просрочку

Фото: Реальное время

С 1 марта 2026 года в России изменится срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Крайний срок оплаты будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в интервью РИА «Новости».

— Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя, — пояснил Аксененко.

Он отметил, что большинство россиян получают зарплату в период с 10-го по 15-е число, что при действующем сроке оплаты ЖКУ часто приводит к образованию пеней за просрочку.

По словам депутата, граждане неоднократно обращались с жалобами на эту проблему. Аксененко подчеркнул, что перенос срока оплаты позволит «добросовестным плательщикам» избежать штрафов, связанных с задержками зарплаты, и, как следствие, «снизить число задолженностей по ЖКУ».

В России за прошедший год тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли в среднем на 12,4%, при этом Татарстан демонстрирует одни из самых высоких показателей роста в ПФО. Столица Татарстана оказалась на шестом месте среди городов-миллионников по стоимости ЖКУ — 6 974 рубля.



Рената Валеева