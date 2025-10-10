Пожарные Татарстана ликвидировали пять возгораний

Происшествий на водных объектах в течение суток зарегистрировано не было

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки, 9 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан 5 раз выезжали на вызовы о пожарах, сообщает ГУ МЧС по РТ. Четыре из этих пожаров произошли в жилом секторе.

Помимо этого, за сутки зарегистрировано 12 выездов по ложным вызовам. 10 раз пожарные выезжали на взаимодействие с другими службами, а также 10 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Происшествий на водных объектах в течение суток зарегистрировано не было.

Ранее Гидрометцентр республики продлил штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов на территории региона до 15 октября.

Рената Валеева