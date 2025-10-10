Цены в Казани по ранним бронированиям жилья на Новый год взлетели на 17%

Средняя ставка аренды жилья в Казани на новогодние праздники составляет 6,58 тыс. рублей за сутки

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в тройку самых популярных городов России по ранним бронированиям жилья на новогодние праздники, уступая лишь Санкт-Петербургу и Москве. Спрос на аренду квартир и домов в столице Татарстана вырос на фоне рекордно длинных 12-дневных новогодних каникул.

— В этом году мы наблюдаем, что россияне стали чаще совершать ранние бронирования на Новый год. По сравнению с прошлым годом спрос на 50% выше. Это связано с рекордно длинными каникулами, которые получились вследствие переноса выходных. Наиболее востребованные даты заселения — 31 декабря, 2 и 3 января, — цитирует РИА «Новости» директора по маркетингу «Суточно.ру» Айрата Мусина.

Средняя ставка аренды жилья в Казани на новогодние праздники составляет 6,58 тыс. рублей за сутки.

При этом Казань показала самый значительный рост цен среди популярных направлений. Стоимость аренды за год увеличилась на 17%, что делает город одним из самых быстро дорожающих для новогодних путешественников.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В десятку самых востребованных городов также вошли Сочи, Калининград, Минск, Нижний Новгород, Кисловодск, Зеленоградск и Кострома.

Дороже всего аренда жилья из популярных направлений обходится в Минске (9,35 тысячи рублей за сутки), Костроме (7,46 тысячи рублей) и Нижнем Новгороде (7,07 тысячи рублей). В Москве средняя стоимость аренды составляет 6,91 тысячи рублей, Зеленоградске — 5,95 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 5,82 тысячи рублей.

В Казани платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру значительно превышают стоимость аренды аналогичного жилья. Размер ипотечного платежа, по данным исследования, на 194% выше, чем плата за аренду «однушки» в столице Татарстана.



Рената Валеева