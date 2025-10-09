Российские власти утвердили соцпомощь новым регионам на 8,5 млрд рублей

Она пойдет для поддержки граждан Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей

Правительство России приняло решение выделить дополнительное финансирование в размере более 8,5 млрд рублей на соцподдержку граждан, проживающих в новых регионах страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, сообщает пресс-служба правительства.



Из указанной суммы примерно 6,5 млрд рублей предназначены для финансирования пенсий для населения присоединенных территорий в четвертом квартале текущего года.

Дополнительно 2 млрд рублей планируется передать непосредственно Херсонской области для покрытия предоставления социальной помощи населению. Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что такое решение позволит местным властям полноценно исполнять свои социальные обязательства перед гражданами.

Ранее сообщалось, что Сербия предоставила Курской области гумпомощь на сумму 472 млн рублей.

Наталья Жирнова