Полиция Казани спасла пенсионерку от передачи 800 тысяч рублей мошенникам

Ранее она уже отдала 1,3 млн рублей

Фото: Реальное время

В Казани предотвращена попытка хищения крупной суммы денег у 75-летней жительницы Марий Эл. Для передачи денег женщина специально приехала в столицу Татарстана, сообщают в МВД.



Пенсионерка ранее уже передала 1,3 млн рублей, намеревалась передать еще 800 тыс. рублей мошенникам. Злоумышленники сообщили ей особое кодовое слово для идентификации своего «курьера». Однако встретивший пенсионерку молодой человек не смог назвать пароль, что вызвало у нее подозрение. Женщина отказалась отдавать деньги.

В этот момент злоумышленник связался с куратором для получения дальнейших инструкций. Именно в этот момент его задержали сотрудники полиции. Вместе с «курьером» были задержаны еще двое сообщников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Один из подозреваемых задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ, двое других отпущены под подписку о невыезде. Кроме того, по факту предыдущего хищения денежных средств у пенсионерки также возбуждено отдельное уголовное дело.

Наталья Жирнова