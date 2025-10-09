«Крылья Барса» поборются за победу на турнире по баскетболу на колясках в Тюмени

Фото: Роман Хасаев

Команда «Крылья Барса» из Татарстана примет участие во Всероссийском турнире по баскетболу на колясках, который пройдет с 10 по 13 октября в спортивном комплексе «Строймаш» в Тюмени.

В 12-м по счету турнире за звание сильнейших поборются шесть команд из разных регионов страны, включая «Шанс» (Тюменская область), «БасКИ — Академия баскетбола им. В.П. Коншташина» (Санкт-Петербург), «Волга» (Ульяновская область), «Легион-Югра» (ХМАО — Югра) и «МБА-Фалькон» (Москва).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В течение четырех игровых дней зрителей ожидают 18 матчей. Турнир, инициированный Тюменской областной организацией Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) в 2014 году, входит в официальные календари Минспорта России и ВОИ.



В сентябре казанская команда по баскетболу на колясках выиграла в подмосковных Химках трехдневный марафон в рамках проекта «Тихий!баскетбол». «Крылатые барсы» стали обладателями Кубка России, прибавив его в коллекцию недавно завоеванных золотых медалей чемпионата страны.

Рената Валеева