Новости общества

15:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Новым главным врачом РКБ Татарстана стал Марат Гатауллин

14:53, 09.10.2025

С 2014 года он был главврачом Республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. А.Ф. Агафонова

Новым главным врачом РКБ Татарстана стал Марат Гатауллин
Фото: Максим Платонов

Главным врачом Республиканского клинической больницы (РКБ) Татарстана назначили Марата Гатауллина. Коллективу его представили вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и глава Минздрава республики Альмир Абашев.

С 2014 года Гатауллин был главврачом Республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. А.Ф. Агафонова.

В свою очередь, бывший врио главврача РКБ Айдар Багаутдинов возглавит РКИБ.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

Читайте также