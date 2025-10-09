Новым главным врачом РКБ Татарстана стал Марат Гатауллин
С 2014 года он был главврачом Республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. А.Ф. Агафонова
Главным врачом Республиканского клинической больницы (РКБ) Татарстана назначили Марата Гатауллина. Коллективу его представили вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и глава Минздрава республики Альмир Абашев.
С 2014 года Гатауллин был главврачом Республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. А.Ф. Агафонова.
В свою очередь, бывший врио главврача РКБ Айдар Багаутдинов возглавит РКИБ.
