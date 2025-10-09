Вузы ограничат платный прием по 44 специальностям с 2026 года

Предельное количество платных мест будет определяться на основе среднего объема приема за последние три года

Фото: Динар Фатыхов

С 2026 года в российских высших учебных заведениях будет ограничен объем платного приема по 44 специальностям на программах бакалавриата и специалитета. Об этом на стратегической сессии в Казани сообщила врио директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Елена Тумакова.

Пока нововведение утверждено лишь на следующий год и коснется только 44 направлений подготовки, конкретный перечень которых еще предстоит утвердить правительству. Тумакова подчеркнула, что регулирование затронет исключительно бакалавриат и специалитет, оставляя другие уровни высшего образования без изменений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предельное количество платных мест будет определяться на основе среднего объема приема за последние три года. Кроме того, вузам запретят увеличивать число платных мест непосредственно во время приемной кампании.

Представитель Минобрнауки пояснила, что эта мера призвана оптимизировать систему, поскольку сейчас вузы не используют все выделенные платные места. В 2025 году из 1,9 миллиона платных мест было занято лишь 673,3 тыс., что составляет 34,3% от общего плана.

Напомним, что стоимость обучения в российских высших учебных заведениях в 2025 году увеличится в среднем на 12% по сравнению с текущим годом, при этом в Москве ожидается рост почти на 16%.



Анастасия Фартыгина