Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в октябре 2025 года

После этой даты устройства больше не будут получать обновления безопасности

Компания Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 10 с 14 октября 2025 года. Эта дата станет финальной точкой для обслуживания всех версий Windows 10, включая Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations.

Согласно уведомлению, опубликованному на сайте Microsoft, последнее ежемесячное обновление безопасности для этих версий будет выпущено в октябре 2025 года. После этой даты устройства под управлением Windows 10 больше не будут получать обновления безопасности и предварительные версии, что сделает их уязвимыми для новейших угроз.

О планах Microsoft прекратить поддержку Windows 10 стало известно еще в апреле 2023 года, когда главный менеджер по продуктам компании Джейсон Лезенек рекомендовал пользователям перейти на Windows 11, подчеркнув отсутствие новых обновлений функций для Windows 10.

Microsoft также предложила пользователям возможность продлить поддержку Windows 10 на год через программу Extended Security Updates (ESU) за $30.

По данным «Лаборатории Касперского» на сентябрь 2025 года, значительная часть пользователей по-прежнему использует Windows 10. Исследование показало, что 51% частных пользователей и почти 60% корпоративных клиентов продолжают работать на этой версии операционной системы, пишет РБК.

Эксперты предупреждают, что использование устаревших версий ОС в корпоративной инфраструктуре несет серьезные риски, включая повышенную уязвимость к хакерским атакам и несовместимость с новым программным обеспечением.

Ранее Microsoft сообщил, что его рыночная капитализация достигла $4 трлн после публикации квартального отчета, по итогам которого акции выросли на 4,5% после максимума в +8% на волне сильных результатов.

Рената Валеева