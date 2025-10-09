Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в столице Таджикистана

Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, который продлится три дня

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в формате тет-а-тет в столице Таджикистана. В ходе встречи лидеры обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, которые, по словам Путина, развиваются позитивно во всех направлениях, включая оборону и безопасность.

— Мы надежные союзники, и Россия этим очень дорожит, — отметил Путин, подчеркивая важность поддержания крепких связей между странами.

В ответ Рахмон подтвердил положительную динамику сотрудничества, отметив активный политический диалог и укрепление экономических связей.

— Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные сферы, продолжается рост товарооборота, — добавил президент Таджикистана.

По информации помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе переговоров также были затронуты международные и региональные вопросы.

взято с сайта kremlin.ru

Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, который продлится три дня. В рамках визита он примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

Президент России подчеркнул, что торговый оборот между странами демонстрирует хорошие темпы роста: «В прошлом году свыше 7% был рост нашего торгового оборота, а за первые месяцы текущего года — 17 с лишним процентов. Это хорошая динамика, мы, безусловно, должны ее сохранить».

Кроме того, Путин выразил благодарность Рахмону за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом. «Суть наших отношений соответствует внешней атрибутике. Мы выполняем все договоренности, заложенные еще в договоре о дружбе 1993 года», — добавил российский лидер.



Анастасия Фартыгина