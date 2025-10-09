Минфин Татарстана одобрил 14 инвестпроектов для ТОР

Минфин Татарстана в 2025 году продолжает работу по рассмотрению инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях опережающего развития (ТОР), сообщили в пресс-службе министерства.

В республике ТОР действуют в пяти моногородах — Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске. Для резидентов таких территорий установлен льготный режим налогообложения.

За первые девять месяцев 2025 года министерством рассмотрено 36 инвестиционных проектов, по 14 из них подготовлены положительные заключения. По проектам, получившим положительные заключения, ожидается, что налоговые поступления в бюджет Республики Татарстан превысят объем предоставляемых налоговых льгот, что подтверждает экономическую обоснованность отбора.

Напомним, что на территориях опережающего развития (ТОР) Татарстана запустят пять новых производств с общим объемом инвестиций в сумме более 1 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина