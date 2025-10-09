Компания «Коралл» из Елабуги оказалась в черном списке из-за некачественной уборки у ЗАГСа

Компания выиграла тендер на уборку, снизив цену с 1,5 млн до 885 тыс. рублей

Фото: Владимир Васильев

Компания «Коралл» (ООО) из Елабуги внесена в реестр недобросовестных поставщиков после невыполнения муниципального контракта на уборку территории Дворца бракосочетаний в Набережных Челнах. Основанием для жесткой меры послужило систематическое нарушение условий договора, заключенного по итогам тендера.

Как установило Татарстанское УФАС, изначальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Победу в закупке обеспечило кардинальное снижение цены до 885 тыс. рублей. Однако после заключения договора качество услуг резко ухудшилось: территория зарастала травой, мусор не убирался своевременно.

Заказчик неоднократно направлял подрядчику предписания об устранении нарушений. Краткосрочные улучшения в работе сменялись новыми сбоями, что в итоге привело к досрочному расторжению контракта в одностороннем порядке.

Главным последствием для ООО «Коралл» стал запрет на участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ на два года. Компания и ее учредители также понесут репутационные убытки, будучи включенными в открытый реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Анастасия Фартыгина