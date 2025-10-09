Совфед предложил завершить налоговый эксперимент для самозанятых в 2026 году
Напомним, что в России предложили ввести гибрид между ИП и самозанятостью
Совфед России рекомендовал правительству провести анализ итогов эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход и рассмотреть возможность его завершения в 2026 году. Это предложение стало результатом обсуждения на заседании верхней палаты парламента с участием министра экономического развития России Максима Решетникова, пишет ТАСС.
В официальном постановлении Совфеда указано, что правительству следует проанализировать результаты действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и при необходимости разработать дополнительные меры для предотвращения занижения налоговой базы при найме работников.
На заседании 23 сентября Решетников подчеркнул, что правительство считает важным сохранить действующий налоговый режим для самозанятых до 2028 года. Однако он отметил, что эксперимент с налогом на профессиональный доход постепенно подходит к завершению и обсуждение новых подходов необходимо начать уже сейчас, чтобы обеспечить плавный переход и дать гражданам время на адаптацию.
Напомним, что в России предложили ввести гибрид между ИП и самозанятостью. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».