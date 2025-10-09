Бас-гитарист рок-группы Kiss Джин Симмонс потерял сознание за рулем и попал в аварию

76-летний бас-гитарист легендарной рок-группы Kiss Джин Симмонс стал участником аварии в Малибу, штат Калифорния. Как сообщает местное отделение телеканала NBC News, инцидент произошел 7 октября, когда музыкант потерял сознание за рулем своего автомобиля и врезался в припаркованную машину.

Симмонс был незамедлительно госпитализирован для медицинского осмотра. Однако после проверки состояния его здоровья музыканта отпустили домой для восстановления. В интервью телеканалу Джин Симмонс заявил, что чувствует себя хорошо и надеется на скорейшее выздоровление.

Напомним, что группа Kiss, основанная в 1973 году в Нью-Йорке, известна не только своей музыкой, но и яркими сценическими образами, включая характерный макияж и эффектные концертные шоу. За свою 46-летнюю карьеру коллектив продал более 100 миллионов копий альбомов. Среди самых популярных песен группы — I Was Made for Lovin' You, Strutter и Black Diamond. В декабре 2023 года Kiss планирует завершить свой прощальный тур концертом в Нью-Йорке.

Анастасия Фартыгина