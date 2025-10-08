Казанцы совершили почти 300 тысяч электронных платежей в транспорте
Подавляющая часть этих платежей была выполнена с помощью сканирования QR-кода
За первые десять месяцев текущего года жители и гости Казани совершили более 292 тыс. транзакций в наземном электротранспорте с помощью бесконтактной оплаты, сообщает пресс-служба мэрии.
Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», подавляющее большинство операций — свыше 228 тыс.— было выполнено с помощью сканирования QR-кода. Еще более 63 тыс. поездок были оплачены с использованием геолокационных данных.
Популярность цифрового сервиса подтверждается растущим числом пользователей мобильного приложения «Казань транспорт». С момента запуска программу скачали уже свыше 24 тыс.человек.
Напомним, что биометрию для посадки на транспорт внедрят в России в ближайшие два года.
