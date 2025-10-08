В Казани стартовал деловой форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность»

В столице Татарстана стартовал масштабный форум TIME, призванный укрепить сотрудничество между Россией и Индией.

Двухдневное событие организовано при поддержке правительства Татарстана, Министерства иностранных дел РФ и посольства Индии в России. Форум стал ответом на поручения лидеров двух государств — президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Мероприятие станет важной площадкой для реализации амбициозных планов по развитию российско-индийских отношений. Ранее стороны заявили о намерении достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году.

Участники форума обсуждают перспективные инвестиционные проекты, возможности технологического и экономического сотрудничества между Татарстаном и индийскими штатами. На площадке встречаются представители бизнеса и промышленности обеих стран для обмена опытом и налаживания прямых контактов.