Татарстан и Санкт-Петербург укрепят межрегиональное сотрудничество

В числе перспективных направлений — обмен опытом в подготовке кадров, привлечение инвестиций и сохранение историко-культурного наследия

В рамках XIV Петербургского международного газового форума состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Главной темой переговоров стало развитие двустороннего взаимодействия между регионами, сообщается на портале раиса.

Известно, что Санкт-Петербург поставляет в Татарстан лакокрасочную продукцию, моющие средства и рыбные товары, а республика обеспечивает северную столицу 50% всех грузовых автомобилей.

Стороны определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в области информационных технологий и туризма.

В числе перспективных направлений сотрудничества — обмен опытом в подготовке кадров, привлечение инвестиций и сохранение историко-культурного наследия. Основой для дальнейшей работы служит план мероприятий по развитию сотрудничества между регионами на 2025—2029 годы, подписанный на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Минниханов и Миллер ознакомились с новинками татарстанских предприятий на ПМГФ-2025.

Наталья Жирнова