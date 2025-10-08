ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, 9 октября
Основные денежные единицы продолжают падать
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 9 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль продолжает усиливать свои позиции.
Больше всех подешевел также евро —в этот раз на 0,74 рубля. Следом идет доллар — на 0,39 рубля. Юань же подешевел на 0,02 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,55 рубля;
- евро — 94,94 рубля;
- юань — 11,35 рубля.
