Новости экономики

19:38 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 8 октября

18:16, 07.10.2025

Евро упал на 1,16 рубля

ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 8 октября
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на среду, 8 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Больше всех подешевел евро — на 1,16 рубля. Следом идет доллар — на 1,07 рубля, хотя накануне он подорожал почти на столько же — на 1,11 рубля. Юань же подешевел на 0,19 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,93 рубля;
  • евро — 95,67 рубля;
  • юань — 11,37 рубля.
Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть597.1
  • Нижнекамскнефтехим80.4
  • Казаньоргсинтез64.9
  • КАМАЗ84.7
  • Нижнекамскшина38.9
  • Таттелеком0.567