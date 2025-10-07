ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 8 октября
Евро упал на 1,16 рубля
Банк России опубликовал курс валют на среду, 8 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Больше всех подешевел евро — на 1,16 рубля. Следом идет доллар — на 1,07 рубля, хотя накануне он подорожал почти на столько же — на 1,11 рубля. Юань же подешевел на 0,19 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,93 рубля;
- евро — 95,67 рубля;
- юань — 11,37 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».