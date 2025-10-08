В Казани обсудили будущее промбезопасности в СНГ

В городе завершилось XXIII заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности

В Казани прошло XXIII заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности. Участники форума обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасности производственных объектов, сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

В ходе заседания выступили представители Таджикистана с докладом о безопасности автозаправочных станций. Специалисты НИУ «МЭИ» и РГУ нефти и газа им. Губкина представили информацию о подготовке кадров для надзорной деятельности. Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «Татнефть» поделился опытом и лучшими практиками компании.

Участники заседания рассмотрели отчетные документы о выполнении плана основных мероприятий на 2021—2026 годы и утвердили новый план работы на 2025—2026 годы. Также члены Совета посетили предприятие компании СИБУР «Казаньоргсинтез», где наблюдали за тактическими учениями по ликвидации и локализации аварии.

Следующее XXIV заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности запланировано на июль 2026 года в Минске. Напомним, что в Казани 7 октября состоялось открытие XXIII заседания Межгосударственного совета по промбезопасности.

Наталья Жирнова