В Казани состоялось открытие XXIII заседания Межгосударственного совета по промбезопасности

Председательство в МСПБ на 2025— 2026 годы перешло к России от Таджикистана

В Казани состоялось открытие XXIII заседания Межгосударственного совета по промышленной безопасности (МСПБ). В мероприятии принимает участие делегация Ростехнадзора во главе с руководителем ведомства Александром Трембицким.

В работе Совета участвуют представители руководства органов надзора из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также представитель Исполнительного Комитета СНГ.

С приветственным словом к участникам обратился зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. Он отметил эффективность работы контрольно-надзорных органов стран СНГ, выразил готовность России делиться опытом в совершенствовании отраслевого законодательства.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул значимость проведения заседания в Казани.

— Проведение в Казани 23-го заседания Межгосударственного совета по промышленной безопасности — значимое для нас событие. За годы работы Совет стал эффективной площадкой, где страны-участники СНГ вырабатывают единые подходы по вопросам регулирования и надзора в сфере промышленной безопасности. Уверен, это заседание будет способствовать укреплению сотрудничества между нашими странами по ключевым направлениям работы в сфере промышленной безопасности, — сказал Минниханов.

Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий отметил значительный интеллектуальный и технологический потенциал стран-участниц и выразил уверенность в практической пользе результатов дискуссий.

Председательство в МСПБ на 2025— 2026 годы перешло к России от Таджикистана.

Работа заседания продлится до 9 октября. Участники обсудят различия в законодательной базе национальных регуляторов, обменяются информацией о лучших практиках и посетят промышленные предприятия Татарстана.

Рената Валеева