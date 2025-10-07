В Казани состоялось открытие XXIII заседания Межгосударственного совета по промбезопасности
Председательство в МСПБ на 2025— 2026 годы перешло к России от Таджикистана
В Казани состоялось открытие XXIII заседания Межгосударственного совета по промышленной безопасности (МСПБ). В мероприятии принимает участие делегация Ростехнадзора во главе с руководителем ведомства Александром Трембицким.
В работе Совета участвуют представители руководства органов надзора из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также представитель Исполнительного Комитета СНГ.
С приветственным словом к участникам обратился зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. Он отметил эффективность работы контрольно-надзорных органов стран СНГ, выразил готовность России делиться опытом в совершенствовании отраслевого законодательства.
Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул значимость проведения заседания в Казани.
— Проведение в Казани 23-го заседания Межгосударственного совета по промышленной безопасности — значимое для нас событие. За годы работы Совет стал эффективной площадкой, где страны-участники СНГ вырабатывают единые подходы по вопросам регулирования и надзора в сфере промышленной безопасности. Уверен, это заседание будет способствовать укреплению сотрудничества между нашими странами по ключевым направлениям работы в сфере промышленной безопасности, — сказал Минниханов.
Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий отметил значительный интеллектуальный и технологический потенциал стран-участниц и выразил уверенность в практической пользе результатов дискуссий.
Работа заседания продлится до 9 октября. Участники обсудят различия в законодательной базе национальных регуляторов, обменяются информацией о лучших практиках и посетят промышленные предприятия Татарстана.
