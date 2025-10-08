В Казани возбудили дело после высадки двух школьников из автобуса за неоплату проезда

ИП, осуществляющему перевозки, грозит штраф до 20 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку информации о высадке из автобуса двух несовершеннолетних детей и возбудила дело об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ИП, осуществляющему перевозки, грозит штраф до 20 тыс. рублей.

Согласно материалам проверки, 30 сентября текущего года два школьника ехали на автобусе после занятий. Кондуктор из-за неоплаты проезда высадил детей на ближайшей остановке. Информация об инциденте, сопровождаемая видеозаписью, быстро распространилась в телеграм-каналах. Сообщалось, что инцидент произошел в автобусе №35, а у мальчиков возникли проблемы с оплатой проезда.

Кроме того, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ («Принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет»).

Рената Валеева