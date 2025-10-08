Индийский технологический институт и Университет Иннополис запустят программу обмена

На первом этапе вузы начнут обмениваться студентами, а впоследствии планируется обмен профессорско-преподавательским составом

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Индийский технологический институт (IIT) Kharagpur и Университет Иннополис договорились о запуске программы академического обмена. Об этом сообщил директор Палаты индо-российского технологического сотрудничества Субхам Саркар на деловом завтраке в рамках бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» в Казани.

Согласно достигнутым договоренностям, на первом этапе вузы начнут обмениваться студентами, а впоследствии планируется обмен профессорско-преподавательским составом.

Саркар также отметил, что в рамках форума были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между татарстанским IТ-парком и IТ-парками Индии. Планируется создание совместной платформы для стартапов и расширение возможностей для обмена талантами. Директор палаты подчеркнул, что партнерство направлено на укрепление технологического потенциала не только двух стран, но и всего Глобального Юга.

Представители индийской стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в сфере среднего профессионального образования. Главный секретарь Индийской административной службы департамента труда, занятости, профессиональной подготовки и фабрик, заместитель председателя компании по трудоустройству граждан штата Телингана за рубежом Дана Кишор отметил потенциал взаимодействия в подготовке специалистов для фармацевтической промышленности и других отраслей.

— Мы уверены, что в Татарстане очень много компетентных людей, и вы понимаете, как развивать эти профессиональные навыки, — подчеркнул он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Кишора, в Индии может быть открыт центр компетенций, в работу и развитие которого Россия, и Татарстан в частности, могут внести свой вклад. Штат Телингана также заинтересован в создании центра данных и совместной работе в нефтегазовой сфере. «Мы можем вместе развивать инновационные решения в сфере искусственного интеллекта», — сказал Кишор.

Мэр города Агра Хемлата Дивакар сообщила о растущем интересе индийских студентов к получению образования в России.

— Посетив лично и увидев, какие выгоды получают здесь студенты, я уверена, что, возможно, Россия станет более привлекательной страной по сравнению с другими», — заявила она.

Рената Валеева