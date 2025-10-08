Депутаты предложили запретить выселять семьи силовиков из служебного жилья

Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину

Фото: Реальное время

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением законодательно защитить семьи сотрудников силовых ведомств. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В обращении говорится об установления на федеральном уровне запрета на выселение из служебных жилых помещений и общежитий членов семей сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН, ФТС, ФССП и иных силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей или умерших вследствие полученного при исполнении увечья, а также семей сотрудников, которым установлена инвалидность I—II группы.



— Силовики гибнут, получают ранения, теряют здоровье, свою жизнь, их близкие остаются без кормильца, и потом, из-за несоблюдения каких-то там формальностей, люди могут остаться без крыши над головой. И это родственники тех, кто по самым разным причинам получил серьезное ранение при исполнении служебных обязанностей! — цитирует Миронова РИА «Новости».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Яна Лантратова сообщила, что в общественную приемную фракции поступают обращения от родственников сотрудников силовых ведомств, рискующих остаться без жилья после гибели их близких при исполнении служебного долга.

— Также считаем, что необходимо переложить обязанность по оформлению жилищных гарантий с родственников на само ведомство, которое предоставило служебную квартиру. Ранее такие гарантии были закреплены жилищным законодательством. Мы предлагаем вернуться к этой практике, убрав правовую ловушку, в которую попадают самые уязвимые категории граждан, — добавила глава думского комитета.

Ранее комиссия правительства одобрила проект закона, ужесточающий уголовную ответственность за дезертирство и другие военные преступления для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны для прохождения военной службы.

Рената Валеева