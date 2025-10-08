Минтруд расширит страховой стаж для матерей двойняшек и тройняшек

Ранее в ходе обсуждения депутаты обратили внимание на необходимость учета ухода за каждым ребенком при рождении двойни или тройни

Минтруд планирует внести поправки в рассматриваемый в Госдуме законопроект, которые позволят учитывать в страховом стаже все периоды ухода за каждым ребенком, даже если у матери родилась двойня или тройня. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков для ТАСС.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект Минтруда, предусматривающий учет в страховом стаже всех периодов отпуска по уходу за ребенком. В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на необходимость учета ухода за каждым ребенком при рождении двойни или тройни.

— Мы договорились с профильным комитетом по труду, что сформируем пакет поправок ко второму чтению законопроекта. В рамках этих поправок мы планируем учитывать периоды при рождении двойни сразу за двоих детей, — заявил Котяков.

