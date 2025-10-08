Жители казанского двора своими силами создали кинотеатр под открытым небом и мастерскую

Двор не был включен в республиканскую программу благоустройства

В то время как в Казани республиканская программа «Наш двор» на 2025 год завершена в полном объеме, инициативные жители домов №3, 3а, 5 и 7 на улице Дубравной собственными силами преобразили свой двор, создав уютное и функциональное пространство. Об этом сообщили в мэрии.

Благодаря общим усилиям жильцов и поддержке управляющей компании «РАН Сервис» во дворе появились новые малые архитектурные формы, уличная библиотека, реконструированные детская и футбольная площадки, а также кинотеатр под открытым небом и мастерская «Дружба».

— Жители совместно с управляющей компанией проделали огромную работу по благоустройству. Здесь все сделано с большой заботой. В этом дворе живут активные и дружные люди, им небезразличны их двор и родной город. Хотелось бы, чтобы таких инициативных казанцев становилось больше, — сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Дома на Дубравной, объединенные общим дворовым пространством, были построены в 1980-е годы. Здесь проживает около 1,5 тыс. человек, включая 600 детей. Двор не был включен в республиканскую программу благоустройства.

— Пару лет назад нам сделали ремонт дома — заменили окна, трубы, и нам захотелось красивую, уютную придомовую территорию, — рассказал старший по дому №3 Рафаэль Калимуллин.

Еще в 2015 году была благоустроена детская площадка. В 2025 году на общедомовом собрании жители договорились о проведении дополнительных работ, включая создание открытого кинотеатра со сценой и газоном для комфортного просмотра фильмов.

Особой изюминкой двора стала мастерская «Дружба», открытая в отремонтированном морском контейнере, где проводятся мастер-классы для жителей всех возрастов.

Концепция оформления двора, приуроченная к юбилею Победы, объединяет связь времен. Во дворе установлены деревянные фигуры Ильи Муромца, солдата Великой Отечественной войны и бойца СВО.

Рената Валеева