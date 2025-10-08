Россияне оказались в середине списка самых трудолюбивых европейцев

Жители Турции, Черногории и Сербии работают больше всего часов в неделю на европейском континенте

Фото: Динар Фатыхов

Жители Турции, Черногории и Сербии работают больше всего часов в неделю на европейском континенте, в то время как россияне заняли 23-е место в рейтинге трудолюбия, составленном РИА «Новости» на основе данных Евростата и Росстата.

Согласно исследованию, во втором квартале 2025 года жители Турции в среднем работали 44,1 часа в неделю, что является самым высоким показателем в Европе. За ними следуют Черногория (43,1 часа), Сербия (41,8 часа), Босния и Герцеговина (41,3 часа), Греция (41 час), Польша (40,1 часа) и Румыния (40 часов).

Россияне с показателем 38,2 часа в неделю расположились в середине списка, на 23-й позиции. Меньше всего работают жители Нидерландов (31,5 часа), Великобритании (31,9 часа), Дании (33,7 часа), Норвегии (34,6 часа), Германии (34,7 часа), Швейцарии, Ирландии и Австрии (по 35,8 часа).

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Исследование также показало, что мужчины в Европе в среднем работают больше, чем женщины: 39,9 часа против 36,3 часа в неделю. Наибольшая разница наблюдается в Швейцарии (9,1 часа), Нидерландах (8,1 часа), Австрии (7,7 часа) и Германии (7,5 часа).

В России мужчины работают в среднем 39,2 часа в неделю, а женщины — 37,1 часа.

Ранее в Минтруде рассказали, сколько часов в день в среднем работают россияне.

Рената Валеева