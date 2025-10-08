Татарстан упразднил представительство при Торгпредстве России в Вашингтоне
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин
Кабмин Татарстана принял решение об упразднении постоянного представительства республики при Торговом представительстве России в Вашингтоне.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.
Татарстан планирует открыть свое представительство в Индии в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».