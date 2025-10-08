Новости общества

12:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан упразднил представительство при Торгпредстве России в Вашингтоне

09:36, 08.10.2025

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин

Татарстан упразднил представительство при Торгпредстве России в Вашингтоне
Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана принял решение об упразднении постоянного представительства республики при Торговом представительстве России в Вашингтоне.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Татарстан планирует открыть свое представительство в Индии в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также