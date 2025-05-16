Татарстан откроет представительство в Индии в ближайшие месяцы

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Татарстан планирует открыть свое представительство в Индии в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, пишет ТАСС.

— Мы буквально недавно ездили с бизнес-миссией в Индию. Все наши республиканские, экспортно-ориентированные предприятия проявили интерес. Мы встретились с торгпредством Российской Федерации в Индии, переговорили с торгпредом. Посмотрели уже место. Сейчас в рамках нашего законодательства Российской Федерации мы прорабатываем возможность. Думаю, в ближайшие месяц-два у нас вопросы, конечно, решатся, — заявил Коробченко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр отметил, что открытие представительства позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Татарстаном и Индией.

Напомним, глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил, что пакистанские и индийские военные достигли соглашения о продлении режима прекращения огня до воскресенья, 18 мая.



Рената Валеева