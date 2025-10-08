Новости происшествий

12:21 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Силы ПВО сбили 53 беспилотника над девятью регионами России

08:07, 08.10.2025

28 дронов уничтожено в Белгородской области

Силы ПВО сбили 53 беспилотника над девятью регионами России
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 7 октября до 7:00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в заявлении ведомства.

Согласно информации Минобороны, большинство беспилотников были сбиты в приграничных регионах:

  • 28 дронов — в Белгородской области;
  • 11 дронов — в Воронежской области;
  • шесть дронов — в Ростовской области;
  • по два дрона — в Брянской и Курской областях;
  • по одному дрону — в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.

Вчера сообщалось о перехвате и уничтожении 184 украинских БПЛА над территорией России за ночь, в том числе 30 над Нижегородской областью.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также