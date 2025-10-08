Силы ПВО сбили 53 беспилотника над девятью регионами России

28 дронов уничтожено в Белгородской области

Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 7 октября до 7:00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в заявлении ведомства.

Согласно информации Минобороны, большинство беспилотников были сбиты в приграничных регионах:

28 дронов — в Белгородской области;

11 дронов — в Воронежской области;

шесть дронов — в Ростовской области;

по два дрона — в Брянской и Курской областях;

по одному дрону — в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.

Вчера сообщалось о перехвате и уничтожении 184 украинских БПЛА над территорией России за ночь, в том числе 30 над Нижегородской областью.

Рената Валеева