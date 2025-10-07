Силы ПВО за ночь сбили 184 беспилотника над Россией: 30 — над Нижегородской областью
Об этом сообщили в Минобороны
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
— С 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сводке.
Наибольшее количество БПЛА сбито над:
- Курской областью — 62;
- Белгородской областью — 31;
- Нижегородской областью — 30;
- Воронежской областью — 18;
- Акваторией Черного моря — 134
- Липецкой областью — 6;
- Калужской областью — 5;
- Тульской областью — 4;
- Ростовской и Рязанской областями — по 3;
- Брянской и Орловской областями, Крымом и Московским регионом — по 2 (в Московском регионе один БПЛА летел на столицу);
- Вологодской областью — один.
По данным Минобороны, 4 октября российские войска также уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки.
Напомним, что накануне сообщалось об уничтожении 251 беспилотника над территорией России, включая 20 БПЛА над Нижегородской областью.
