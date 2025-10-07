Силы ПВО за ночь сбили 184 беспилотника над Россией: 30 — над Нижегородской областью

Об этом сообщили в Минобороны

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

— С 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сводке.

Наибольшее количество БПЛА сбито над:

Курской областью — 62;

Белгородской областью — 31;

Нижегородской областью — 30;

Воронежской областью — 18;

Акваторией Черного моря — 134

Липецкой областью — 6;

Калужской областью — 5;

Тульской областью — 4;

Ростовской и Рязанской областями — по 3;

Брянской и Орловской областями, Крымом и Московским регионом — по 2 (в Московском регионе один БПЛА летел на столицу);

Вологодской областью — один.

По данным Минобороны, 4 октября российские войска также уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки.

Напомним, что накануне сообщалось об уничтожении 251 беспилотника над территорией России, включая 20 БПЛА над Нижегородской областью.

Рената Валеева