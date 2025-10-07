Новости происшествий

08:28 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 184 беспилотника над Россией: 30 — над Нижегородской областью

08:12, 07.10.2025

Об этом сообщили в Минобороны

Силы ПВО за ночь сбили 184 беспилотника над Россией: 30 — над Нижегородской областью
Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

— С 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сводке.

Наибольшее количество БПЛА сбито над:

  • Курской областью — 62;
  • Белгородской областью — 31;
  • Нижегородской областью — 30;
  • Воронежской областью — 18;
  • Акваторией Черного моря — 134
  • Липецкой областью — 6;
  • Калужской областью — 5;
  • Тульской областью — 4;
  • Ростовской и Рязанской областями — по 3;
  • Брянской и Орловской областями, Крымом и Московским регионом — по 2 (в Московском регионе один БПЛА летел на столицу);
  • Вологодской областью — один.

По данным Минобороны, 4 октября российские войска также уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки.

Напомним, что накануне сообщалось об уничтожении 251 беспилотника над территорией России, включая 20 БПЛА над Нижегородской областью.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также