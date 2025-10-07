Форвард «Ак Барса» Галимов ответил шуткой на вопрос о первом голе в сезоне
Дважды забросил в ворота «Барыса»
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов ответил шуткой на вопрос о своем первом голе в сезоне. Хоккеист дважды отличился в матче с «Барысом» (4:3) в Казани.
— Да, я видел, что Сафон [Илья Сафонов] бежал — хотел отдать. Потом думаю: «Не забьет» — и бросил сам, — сказал Галимов улыбаясь, а после реакции Сафонова добавил, что шутит.
Галимов до игры с «Барысом» не забивал 11 матчей подряд в текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне нападающий забросил 35 шайб в «регулярке».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».