Росавиация реализует комплекс мер по сохранению авиапарка России

Такое заявление прозвучало после оглашения пессимистичного сценария относительно состояния российского авиапарка к 2030 году

Фото: Максим Платонов

Росавиация совместно с Минтрансом России реализует комплекс мер для предотвращения выбытия 339 самолетов до 2030 года. Такое заявление было опубликовано после оглашения пессимистичного сценария развития событий в ближайшие 5 лет главой Росавиации Дмитрием Ядровым на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

— Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов, — сказано в заявлении.

Например, сейчас вносятся изменения в Воздушный кодекс, позволяющие российским компаниям выпускать аналоги запчастей при сохранении безопасности полетов. Российские технические центры расширяют компетенции по обслуживанию иностранной авиатехники. 8 крупнейших центров с 19 ангарами и 8 тысячами специалистов уже выполнили более 2,4 тысяч форм техобслуживания в 2025 году.

Наталья Жирнова