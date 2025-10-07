Новости общества

Татарстанские производители медоборудования получили 32 млн рублей господдержки

20:20, 07.10.2025

Они стали победителями программы «Бизнес-Старт»

Татарстанские производители медоборудования получили 32 млн рублей господдержки
Фото: Салават Камалетдинов

Две компании из Татарстана стали победителями программы «Бизнес-Старт» и получили господдержку в размере около 32 млн рублей на развитие производства медицинского оборудования, сообщает Минэкономики РТ.

  • ООО НПО «Медицинские инструменты» получило грант в размере 18 млн рублей на организацию серийного производства медицинских устройств для лечения переломов с уникальными биоактивными свойствами.
  • Компания ООО «УНиО-Плюс» получила около 14 млн рублей на развитие производства специальных устройств для управления транспортными средствами людьми с ограниченными возможностями.

Всего в рамках конкурсного отбора первой очереди программы «Бизнес-Старт» грантовую поддержку в размере 514 млн рублей получили 32 компании.

Ранее раис республики Минниханов подписал указ о тройном повышении премий для молодых ученых — до 138 тысяч рублей.

Наталья Жирнова

