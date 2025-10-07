Татарстанские производители медоборудования получили 32 млн рублей господдержки
Они стали победителями программы «Бизнес-Старт»
Две компании из Татарстана стали победителями программы «Бизнес-Старт» и получили господдержку в размере около 32 млн рублей на развитие производства медицинского оборудования, сообщает Минэкономики РТ.
- ООО НПО «Медицинские инструменты» получило грант в размере 18 млн рублей на организацию серийного производства медицинских устройств для лечения переломов с уникальными биоактивными свойствами.
- Компания ООО «УНиО-Плюс» получила около 14 млн рублей на развитие производства специальных устройств для управления транспортными средствами людьми с ограниченными возможностями.
Всего в рамках конкурсного отбора первой очереди программы «Бизнес-Старт» грантовую поддержку в размере 514 млн рублей получили 32 компании.
Ранее раис республики Минниханов подписал указ о тройном повышении премий для молодых ученых — до 138 тысяч рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».