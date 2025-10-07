Татарстан вошел в пятерку самых популярных туристических регионов России

Также в России продолжается активное развитие въездного туризма

Фото: Артем Дергунов

Согласно данным за 2024 год, Татарстан занимает пятую строчку в рейтинге самых привлекательных туристических направлений России. За прошедший год республика приняла более миллиона гостей, став одним из лидеров внутреннего туризма наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и курортами Краснодарского края. Такими данными поделились в Минэкономики России.

Всего в прошлом году российские туристы совершили более 90 млн поездок по стране, что стало абсолютным рекордом последних двух десятилетий.

Также столица Татарстана — Казань — вошла в топ городов, чьи жители активнее сего путешествуют по стране. Согласно данным, наибольшую туристическую активность демонстрируют жители Московской, Санкт-Петербургской, Нижегородской, Казанской и Екатеринбургской агломераций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В России продолжается активное развитие въездного туризма

С 2024 года стартовала масштабная программа продвижения туристического потенциала страны в 15 приоритетных государствах дальнего зарубежья, обеспечивающих 20% въездного турпотока.

Особенно заметен рост туристического потока из Китая — за год количество посетителей увеличилось в полтора раза и достигло 1,2 млн человек. Значительный прирост также зафиксирован в Саудовской Аравии, Омане, Индонезии и Малайзии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также основную долю въездного туризма обеспечивают страны постсоветского пространства, на которые приходится 80,9% всех туристических поездок — это 7,3 млн человек. В этот список вошли: Казахстан, Узбекистан, Абхазия, Таджикистан, Армения, Беларусь, Азербайджан, Киргизия, а также Китай и Монголия. Лидером по количеству туристов стал Казахстан с 2,4 миллиона посетителей.

Система упрощенного въезда дала свои результаты: 13% иностранных туристов воспользовались специальными режимами. По электронным визам в страну прибыло 576 тыс. человек, что в 3,5 раза больше показателей предыдущего года. Дополнительно почти 600 тыс. туристов из Китая и Ирана посетили Россию в рамках безвизовых групповых поездок.

Напомним, что ранее в Татарстане определили получателей субсидий на развитие туризма.

Наталья Жирнова