Ансамбль с домом с красной звездой в Казани внесут в реестр ОКН

Комплекс является первым в городе автономным поселением, где были созданы все необходимые условия для работы и жизни

Первый в Казани жилой комплекс в стиле советского конструктивизма, расположенный в Адмиралтейской слободе, будет включен в реестр ОКН России. Такое решение принято комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.

Застройка соцгорода велась с 1928 по 1949 год. Комплекс стал первым в Казани автономным поселением, где были созданы все необходимые условия для работы и жизни.

Исторически квартал площадью 5,2 га, расположенный в границах улиц Адмиралтейская, Урицкого и Мало-Московская, был застроен домами для рабочих местных мануфактур.



В настоящее время на территории квартала расположено 14 исторически ценных градоформирующих объектов. Особую значимость представляет дом со звездой, являющийся ярким примером советского урбанизма и революционного подхода к городскому планированию. При этом ситуация требует срочных мер: почти 60% зданий находятся в аварийном состоянии и нуждаются в реставрации.

— Мы сохраняем наследие, которое показывает, какой была Казань времен советской индустриализации, как рождались первые рабочие районы и какая архитектура отражала идеи той эпохи, — подчеркнул председатель комитета Иван Гущин.

Напомним, что в торговые лавки купцов Юнусовых и Утямышевых в Казани также получат статус ОКН.



Наталья Жирнова