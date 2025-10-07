Бакальчук обратился в суд за правом общения с детьми от Татьяны Ким

Бизнесмен развелся с Ким в феврале текущего года

В Савеловский районный суд Москвы поступил иск от Владислава Бакальчука к Татьяне Ким. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Сообщается, что основанием для обращения в суд стало требование об определении порядка общения с общими детьми. На текущий момент суд ещё не принял решение о возбуждении производства по делу.

Напомним, в феврале текущего года основатели Wildberries Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись. Ранее Татьяна Ким обвинила бывшего супруга, Владислава Бакальчука, и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 млрд рублей.

Наталья Жирнова