Бакальчук обратился в суд за правом общения с детьми от Татьяны Ким

15:12, 07.10.2025

Бизнесмен развелся с Ким в феврале текущего года

Фото: скринщот телеграм-канала Владислава Бакальчука

В Савеловский районный суд Москвы поступил иск от Владислава Бакальчука к Татьяне Ким. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Сообщается, что основанием для обращения в суд стало требование об определении порядка общения с общими детьми. На текущий момент суд ещё не принял решение о возбуждении производства по делу.

Напомним, в феврале текущего года основатели Wildberries Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись. Ранее Татьяна Ким обвинила бывшего супруга, Владислава Бакальчука, и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 млрд рублей.

Наталья Жирнова

Общество

