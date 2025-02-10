Основатели Wildberries Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись

Савеловский суд Москвы расторг брак между основателями Wildberries Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком. Об этом сообщила юрист Владислава Бакальчука Елена Ковалева.

— Суд расторг брак и оставил детей с матерью, — заявила юрист.

— Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена. Конечно, это грустный момент — когда-то я гордился нашей семьей, нашими отношениями, тем, что мы построили не только бизнес, но и жизнь. Но последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен, — написал Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале.

Вопрос о разделе имущества, в том числе компании Wildberries, будет рассмотрен судом на следующем заседании, назначенном на 18 февраля.

Процесс проходит в закрытом режиме. По словам юриста Владислава Бакальчука, ее доверитель настаивал на сохранении брака.

Татьяна Ким подала иск о разводе в конце июня. Напомним, что в середине сентября в офисе Wildberries в Москве произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек и двое погибли. Тогда основательница компании выдвинула обвинения в попытке захвата бизнеса.

Рената Валеева