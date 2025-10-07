Законопроект о бюджете Татарстана на 2026—2028 годы внесен в Госсовет

Документ предусматривает исполнение всех социальных обязательств, включая повышение зарплат работникам бюджетной сферы

Фото: Ирина Плотникова

Законопроект о бюджете Татарстана на 2026—2028 годы внесен в Государственный совет региона. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента в своем телеграм-канале. Документ предусматривает исполнение всех социальных обязательств, включая повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин указал, что в следующем году фонд оплаты труда составит 1 триллион 472 миллиарда рублей. Эти средства станут важным источником пополнения бюджета через налоговые поступления. Дополнительно закон предполагает продолжение мер поддержки участников специальной операции и их семей.

После внесения законопроект будет рассмотрен профильными комитетами парламента и публично обсужден.

Дмитрий Зайцев